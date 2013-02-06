Требуется сотрудник в службу поддержки

Ищем сотрудника для постоянной удаленной работы на бирже контента ContentMonster.ru

Область задач: контент-менеджмент, работа с рекламодателями, поддержка пользователей (ответы на вопросы пользователей), ведение корпоративного блога.

Оплата: 2,5 доллара/час.

Требования: базовые знания html, опыт работы с биржами копирайта, грамотность, возможность быть онлайн 5 дней в неделю с 10 до 18 по Москве.

Возможность отвечать на вопросы пользователей как минимум один раз в час. Не студент дневного отделения, не мама в декрете.

Вначале будет работа на 4 часа в день, затем по 8 часов 5 дней в неделю.

Ждем краткое резюме на [email protected]