Миграция сайтов с одной plesk-панели в другую

$70
Системное администрированиеЗавершен5 заявок194 просмотра
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На старом сервере plesk 9 на новом plesk 11

Более 30 сайтов и довольно много емайл аккаунтов.

11 лет назад
stufently
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mitriyweb
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$70
7 дней
Все таки мы смогли провести сложнейшую миграцию с plesk 9 на plesk 11. Великолепный linux sysadmin.
Приятно работать с профи.