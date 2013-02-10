Установить pypy на centos5

Доброе утро, с 3 нашими сайтами произошел взлом, они использовались для рассылки спама. Нужно найти вредоносные файлы и удалить их. кто может сегодня?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить или просто решить проблему: пишет error while loading shared libraries: libexpat.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
- Похожие заказы
- $60Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется настроить роутер Asus WL 500g Premium 2 удаленно. К нему подключен Hddна 1000 gb. Стоит поршивка от Олега. - установить уторрент с поддержкой http://rutracker.org - доступ к фтп откуда угодно с логином\паролем - сервер DLNA для ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
необходимо настроить бэкап на сервере. От Вас сроки и цена.Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Доброго дня, есть необходимость настроить для сайта определение географической принадлежности посетителя для перенаправления его на другой сайт. nginx скомпилирован с соответствующим модулем, также скачаны maxmind базы. Вопрос сводится к настройкам nginx и виртуального хоста.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. На пустой выделенный сервер (хостер hc.ru, система Debian) установить Apache+MySQL+php. Настроить всё на оптимальное быстродействие. 2. На этот же выделенный сервер установить postfix с полным набором (LDAP+SpamAssassin+ClamAV+AmaViS+Dovecot+RoundCube (SquirrelMail) и т.д.) DKIM - входящ. и исходящ. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
лег сервер mysql на ISP из панели запускаться не хочет при перезагрузке не запускается пишите пожалуйста сразу в скайп brndcrteСистемное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необхдимо настроить защиту от DDOS, DNS-флуда и др. подобных атак Сервер на VPS, 4 IP-адреса.Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
2008 SP2+msqsql 2012 Microsoft .NET Framework 4Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется сервер на Win2008 Server на котором в IIS крутится сайт. К серверу подведены 2 канала интернет от разных провайдеров с статическими белыми адресами. Требуется обеспечить доступ к сайту (http, https) и серверу (RDP) извне. Доступ должен ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
VoIP сервера настроитьСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад