Установить pypy на centos5

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок190 просмотров
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Установить или просто решить проблему: пишет error while loading shared libraries: libexpat.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

CentOS
11 лет назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад