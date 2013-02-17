Настроить бэкап

Системное администрированиеЗавершен9 заявок218 просмотров
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необходимо настроить бэкап на сервере. От Вас сроки и цена.

11 лет назад
Stenly_27
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Mitriyweb
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Дмитрий очень быстро нашел способ решения проблемы, хотя задача казалась неразрешимой. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный в общении человек. Отличный заказчик.