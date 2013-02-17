Доброго дня, есть необходимость настроить для сайта определение географической принадлежности посетителя для перенаправления его на другой сайт. nginx скомпилирован с соответствующим модулем, также скачаны maxmind базы. Вопрос сводится к настройкам nginx и виртуального хоста.
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необходимо настроить бэкап на сервере. От Вас сроки и цена.
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