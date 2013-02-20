Удаление вредоносного кода

$60
Системное администрированиеЗавершен15 заявок231 просмотр
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Доброе утро, с 3 нашими сайтами произошел взлом, они использовались для рассылки спама.

Нужно найти вредоносные файлы и удалить их.

кто может сегодня?

11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Быстро и начисто удалил многочисленные вирусы, сайты теперь и не узнать:) спасибо!)))
Был рад работать с Денисом, в процессе не возникло никаких проблем. Денис вовремя отвечал на все вопросы, дал все доступы.