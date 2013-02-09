Настройка роутера wl500gP v2

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Требуется настроить роутер Asus WL 500g Premium 2 удаленно. К нему подключен Hddна 1000 gb. Стоит поршивка от Олега.

- установить уторрент с поддержкой http://rutracker.org

- доступ к фтп откуда угодно с логином\паролем

- сервер DLNA для просмотра скаченых фильмов телеком

11 лет назад
Dmitry_Shirin
Дмитрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад