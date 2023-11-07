это я могу
Мне комфортно работать в неструктурированной, сложной среде с инновациями. Я привыкла действовать независимо и без вмешательства, хотя мне нравится работать в команде, творчески подходить к решению проблем. Я предпочитаю конструктивные, интеллектуальные обсуждения с коллегами. Мне нравится участвовать в начальных этапах проекта, чтобы получить четкое представление о масштабах и направлениях задач. Я действую лучше всего, когда мне разрешено использовать/демонстрировать собственную изобретательность и компетентность
Я против войны в Украине!
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$20/час
от $5от 1 дня
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