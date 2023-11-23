alinaaaaae323

Необходимо добавить функцию предпросмотра видео в рабочий скрипт. Важно, чтобы эта функция корректно работала и соответствовала представленному примеру. Опыт в веб-программировании обязателен.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо добавить функцию предпросмотра видео в существующий рабочий скрипт. Важно, чтобы реализация соответствовала предоставленному примеру. Ожидается работа с прикладным ПО и интеграция новой функции в текущий код.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытнет даты
Необходимо добавить функцию предпросмотра видео в существующий рабочий скрипт. Функция должна работать для каждого видео. Пример реализации представлен на фото. Опыт в программировании и понимание работы со скриптами обязательно.Прикладное ПО1 заявкаЗакрытнет даты
Требуется внести изменения в скрипт PlayTube для добавления функции предпросмотра видео и возможности просмотра в различных разрешениях. Ожидается реализация этих функций для улучшения пользовательского опыта на видеохостинге.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад