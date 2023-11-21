Зробити правки на сайті

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки135 просмотров
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Сайт зроблений на Opencart 2

Необхідно зробити правки та виправити баги, все описано в документі. 

Сайт - https://stiker.com.ua/

месяц назад
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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