WP шаблон съехали фото товара

$5
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки49 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

добрый день.

на покупном шаблоне WP в демо версии фото товара выглядят вот так - скрин 1.jpg

а после настройки шаблона дополнительные фото съезжают вниз - скрин 2.jpg

нужно помочь исправить.

___

в ЛК есть купон на 10 у.е.

месяц назад
guest_1700741238921
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$10
1 день
UAHUSDT
спасибо за работу
все хорошо, четко и понятно