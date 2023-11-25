WP шаблон съехали фото товара

На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день.
на покупном шаблоне WP в демо версии фото товара выглядят вот так - скрин 1.jpg
а после настройки шаблона дополнительные фото съезжают вниз - скрин 2.jpg
нужно помочь исправить.
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в ЛК есть купон на 10 у.е.
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