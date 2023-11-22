Ошибка в товарном фиде на сайте битрикс

На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
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Сайт на битрикс, ошибка доставки - вебмастер не принимает фид из за того что в нем нет условий доставки. но во встроеном функционале битрикса нет возможности добавить доставку. Нужно исправить ошибку и чтобы вебмастер принял фид
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