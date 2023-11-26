Сервер хранения и обработки фото

Добрый день

Задача: вынести все фото на отдельный сервер и подтягивать их на сайты, расположенные на основном сервере; массовая обработка фото при загрузке и редактировании.

Что требуется в рамках задачи:

1) Развернуть и оптимизировать сервер (возможно ли сделать пропускной канал только для основного сервера и администраторов, чтобы не шёл лишний трафик?)

3) Создать скрипты для обработки фото, загрузки, редактирования, удаления, создания превью при необходимости

4) Настройка бекапирования, проверка работоспособности бекапов

5) Скрипты для переноса текущих фото на новый сервер в соответствии с новой структурой

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1x11L-pEV5O13Cg73Q76iReHXcubO0TsrBX_1Z6WPs6A/

Если есть вопросы, рекомендации, пишите, спасибо.

Интересуют стоимость, сроки.

С уважением, Алексей