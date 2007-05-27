Telegram PremiumBot

Веб-программированиеОткрыт5 заявок54 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен бот который исполняет две функции.

Принимает данный карты в формате

Номер

дата

код

вставляет их в нужные поля в боте https://t.me/PremiumBot.

После показывает окно куда нужно вставить код

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