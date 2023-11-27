Найти рабочую Нейросеть

Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
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Здравствуйте!
Позвольте к Вам с необычной задачей.
Оплата при успехе. (если не получится, то без оплаты)
Задача:
- Найти 2-е рабочих нейросети по изменению Губ и Лица.
- Записать видео или текстовую инструкцию как сними работать по шагам.
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