Найти рабочую Нейросеть

$200
Веб-программированиеОткрыт3 заявки132 просмотра
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Здравствуйте!

Позвольте к Вам с необычной задачей.

Оплата при успехе. (если не получится, то без оплаты)

Задача:

- Найти 2-е рабочих нейросети по изменению Губ и Лица.

- Записать видео или текстовую инструкцию как сними работать по шагам.

25 дней назад
Иван
Грузия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
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Сергей
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24 дня в сервисе
Был
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Ольга
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Была
24 дня назад
24 дня назад
Дмитрий
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Был
6 часов назад
2 отзыва(-2)
24 дня назад
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