Webapp с физикой от гироскопа

$200
Веб-программированиеОткрыт2 заявки16 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо сделать веб-приложение для мобильных устройств, использующее физику на основе гироскопа (акселерометра).

Дано: полигональные коробка, медаль и несколько предметов.

Коробку подгоняем под ширину экрана. Вешаем медаль на веревку. Размещаем объекты в определенных местах, в соответствии с настройками. Все настройки находятся непосредственно в HTML-файле. Настройки включают в себя: ссылки на объектные модели, карты текстур материалов, карту окружения, различные параметры как мира, так и объектов для обеспечения физических свойств. Также в HTML-файле должны быть ссылки на JS и CSS.

Интерфейс практически отсутствует, за исключением того, что текст должен показываться по лонг-тапу (также находится в HTML-файле в виде форматированного текста).

Работа приложения проста – наклоняем устройство – объекты перемещаются и взаимодействуют друг с другом.

Результатом должен быть один HTML-файл.

Макет. Только для понимания сути. Все модели будут другие. https://skfb.ly/oLwYV

Жду ваши предложения по стоимости и срокам.

24 дня назад
Денис
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 отзыва
Заявки фрилансеров
Георгий
29 лет
4 года в сервисе
онлайн
7 отзывов
24 дня назад
Андрей
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
24 дня назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать скрипт на PHP 5.2 для google translate на платном api

    Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    24 дня назад

  • Найти рабочую Нейросеть

    $200

    Здравствуйте! Позвольте к Вам с необычной задачей. Оплата при успехе. (если не получится, то без оплаты) Задача: - Найти 2-е рабочих нейросети по изменению Губ ...

    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Программист Laravel: Книжный маркетплейс + Упрощенный аналог CoinGecko

    $1500

    1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...

    Laravel
    Веб-программирование11 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Ищу опытного бэкэнд разработчика

    Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 дней назад

  • Автоматична генерація та передача даних клієнтів до системи

    $200

    потрібно застосувати CRM / CM наприклад WordPress для автоматичної генерації та передачі даних клієнтів до системи. Мається на увазі списки клієнтів у форматі EXEL  до бази данних. Для початку потрібно перенести дані клієнтів з ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 дней назад

  • Сервер хранения и обработки фото

    Добрый день Задача: вынести все фото на отдельный сервер и подтягивать их на сайты, расположенные на основном сервере; массовая обработка фото при загрузке и редактировании. Что требуется в рамках задачи: 1) Развернуть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    25 дней назад

  • Telegram PremiumBot

    Здравствуйте. Нужен бот который исполняет две функции. Принимает данный карты в формате Номер дата код вставляет их в нужные поля в боте https://t.me/PremiumBot. После ...

    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Laravel разработчик

    $150

    ТЗ прикрепил, сайт написан не идеально, это скрипт В него добавляем изменения в попап, при нажатии кнопки в шапке сайта открывается окно. Работа в основном в нем. По визуалу не много поменять. Так же в ...

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Плагин скачивания для WordPress

    Сайт на WordPress Необходимо реализовать плагин скачивания файлов как на этом сайте - https://roblox.ru.net/ ТЗ - https://docs.google.com/document/d/19luQDAL72zLtBoVNiNRv3odTNTj4bvpk5qpRPjbIJoM/edit?usp=sharing Если прочитали ТЗ напишите роблокс в заявке.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    25 дней назад