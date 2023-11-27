Webapp с физикой от гироскопа

Здравствуйте!

Необходимо сделать веб-приложение для мобильных устройств, использующее физику на основе гироскопа (акселерометра).

Дано: полигональные коробка, медаль и несколько предметов.

Коробку подгоняем под ширину экрана. Вешаем медаль на веревку. Размещаем объекты в определенных местах, в соответствии с настройками. Все настройки находятся непосредственно в HTML-файле. Настройки включают в себя: ссылки на объектные модели, карты текстур материалов, карту окружения, различные параметры как мира, так и объектов для обеспечения физических свойств. Также в HTML-файле должны быть ссылки на JS и CSS.

Интерфейс практически отсутствует, за исключением того, что текст должен показываться по лонг-тапу (также находится в HTML-файле в виде форматированного текста).

Работа приложения проста – наклоняем устройство – объекты перемещаются и взаимодействуют друг с другом.

Результатом должен быть один HTML-файл.

Макет. Только для понимания сути. Все модели будут другие. https://skfb.ly/oLwYV

Жду ваши предложения по стоимости и срокам.