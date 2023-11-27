Webapp с физикой от гироскопа

Добрый день, разработчики! Нужен простейший скрипт для перевода текстов через translate google api Сам замучался разибраться, постоянно что-то не получается. Скрипт должен переводить тексты по 10 тыс символов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать веб-приложение для мобильных устройств, использующее физику на основе гироскопа (акселерометра).
Дано: полигональные коробка, медаль и несколько предметов.
Коробку подгоняем под ширину экрана. Вешаем медаль на веревку. Размещаем объекты в определенных местах, в соответствии с настройками. Все настройки находятся непосредственно в HTML-файле. Настройки включают в себя: ссылки на объектные модели, карты текстур материалов, карту окружения, различные параметры как мира, так и объектов для обеспечения физических свойств. Также в HTML-файле должны быть ссылки на JS и CSS.
Интерфейс практически отсутствует, за исключением того, что текст должен показываться по лонг-тапу (также находится в HTML-файле в виде форматированного текста).
Работа приложения проста – наклоняем устройство – объекты перемещаются и взаимодействуют друг с другом.
Результатом должен быть один HTML-файл.
Макет. Только для понимания сути. Все модели будут другие. https://skfb.ly/oLwYV
Жду ваши предложения по стоимости и срокам.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен24 дня назад
- $200
Здравствуйте! Позвольте к Вам с необычной задачей. Оплата при успехе. (если не получится, то без оплаты) Задача: - Найти 2-е рабочих нейросети по изменению Губ ...Открыт25 дней назад
- $1500
1. Книжный маркетплейс Со всеми мыслимыми сущностями (авторы, цитаты, электронные/аудио/бумажные, партнерская программа, разные методы обновления большого каталога (api или просто файлы от разных поставщиков), отображение для каждого гео своей валюты/языка, привязка определения частотности запроса ...Веб-программирование11 заявокОткрыт25 дней назад
Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $200
потрібно застосувати CRM / CM наприклад WordPress для автоматичної генерації та передачі даних клієнтів до системи. Мається на увазі списки клієнтів у форматі EXEL до бази данних. Для початку потрібно перенести дані клієнтів з ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 дней назад
Добрый день Задача: вынести все фото на отдельный сервер и подтягивать их на сайты, расположенные на основном сервере; массовая обработка фото при загрузке и редактировании. Что требуется в рамках задачи: 1) Развернуть ...Открыт25 дней назад
Здравствуйте. Нужен бот который исполняет две функции. Принимает данный карты в формате Номер дата код вставляет их в нужные поля в боте https://t.me/PremiumBot. После ...Веб-программирование5 заявокОткрыт25 дней назад
- $150
ТЗ прикрепил, сайт написан не идеально, это скрипт В него добавляем изменения в попап, при нажатии кнопки в шапке сайта открывается окно. Работа в основном в нем. По визуалу не много поменять. Так же в ...Веб-программирование6 заявокОткрыт25 дней назад
Сайт на WordPress Необходимо реализовать плагин скачивания файлов как на этом сайте - https://roblox.ru.net/ ТЗ - https://docs.google.com/document/d/19luQDAL72zLtBoVNiNRv3odTNTj4bvpk5qpRPjbIJoM/edit?usp=sharing Если прочитали ТЗ напишите роблокс в заявке.Открыт25 дней назад