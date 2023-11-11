Нужно разработать приложение

Название приложения "Дневник влюбленных" Приложение позволяет пользователю отслеживать важные моменты в отношениях со второй половинкой. Приложение должно позволять пользователю указать свое имя и имя второй половинки, дату начала совместных отношений, загрузить фотографии. Приложение должно ...
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Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе.
Необходим сам дизайн приложений и их реализация.
ОС приложений — Android и iOS
Админ-панель — веб приложение
Три роли:
Администратор (веб-приложение)
Менеджер
Клиент
Функционал администратора:
Регистрация менеджера
Просмотр активных заказов
Функционал менеджера:
Авторизация
Добавление позиций в меню
Добавление адресов кафе в приложение
Просмотр активных заказов
Функционал клиента:
Авторизация/регистрация
Заполнение личного кабинета
Просмотр меню
Заказ позиции
Выбрать доставку либо самовывоз
Выбрать время готовности заказа (не менее 30 минут с момента заказа)
Оставить комментарий к заказу
Если выбрана доставка — ввести адрес доставки и промежуток времени доставки.
Оплаты в приложении через webpay.
Обращение в техподдержку
Выход из ЛК
Удаление ЛК
Экраны администратора:
Авторизация
Экран добавления менеджера и списка менеджеров
Экран с товарами
Карточка товара с подробностями
Экран заказов
Карточка заказа с подробностями (заказанный товар, время самовывоза либо доставки, комментарий, имя клиента)
Экраны менеджера:
Авторизация
Экран с товарами
Экран добавления товара
Экран добавления адреса кафе
Экран заказов
Карточка заказа с подробностями (заказанный товар, время самовывоза либо доставки, комментарий, имя клиента)
Экраны клиента:
Авторизация/регистрация
Меню (с категориями)
Корзина
Экран оставления заказа
Экран личного кабинета (с кнопками выйти из ЛК и удаление ЛК)
Редактирование личного кабинета
Экран обратной связи (обращение в техподдержку)
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