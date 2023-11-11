Нужно разработать приложение

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок40 просмотров
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Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе.

Необходим сам дизайн приложений и их реализация.

ОС приложений — Android и iOS

Админ-панель — веб приложение

Три роли:

  1. Администратор (веб-приложение)

  2. Менеджер

  3. Клиент

Функционал администратора:

  1. Регистрация менеджера

  2. Просмотр активных заказов

Функционал менеджера:

  1. Авторизация

  2. Добавление позиций в меню

  3. Добавление адресов кафе в приложение

  4. Просмотр активных заказов

Функционал клиента:

  1. Авторизация/регистрация

  2. Заполнение личного кабинета

  3. Просмотр меню

  4. Заказ позиции

    1. Выбрать доставку либо самовывоз

    2. Выбрать время готовности заказа (не менее 30 минут с момента заказа)

    3. Оставить комментарий к заказу

    4. Если выбрана доставка — ввести адрес доставки и промежуток времени доставки.

  5. Оплаты в приложении через webpay.

  6. Обращение в техподдержку

  7. Выход из ЛК

  8. Удаление ЛК

Экраны администратора:

  1. Авторизация

  2. Экран добавления менеджера и списка менеджеров

  3. Экран с товарами

  4. Карточка товара с подробностями

  5. Экран заказов

  6. Карточка заказа с подробностями (заказанный товар, время самовывоза либо доставки, комментарий, имя клиента)

Экраны менеджера:

  1. Авторизация

  2. Экран с товарами

  3. Экран добавления товара

  4. Экран добавления адреса кафе

  5. Экран заказов

  6. Карточка заказа с подробностями (заказанный товар, время самовывоза либо доставки, комментарий, имя клиента)

Экраны клиента:

  1. Авторизация/регистрация

  2. Меню (с категориями)

  3. Корзина

  4. Экран оставления заказа

  5. Экран личного кабинета (с кнопками выйти из ЛК и удаление ЛК)

  6. Редактирование личного кабинета

  7. Экран обратной связи (обращение в техподдержку)

месяц назад
Megabelar
Арам 
27 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
8 дней назад
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