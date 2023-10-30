Новый дизайн к футболке

$130
3D-графикаЗавершен1 заявка1 просмотр
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Сделать новые дизайны футболки к старой 3д модели футболки.

Все дизайны предоставим.

Ожидаем получить набор визуализаций для презентации, как и в прошлый раз.

2 месяца назад
Zari15
35 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alphaprimeua
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$130
3 дня
UAH
В очередной раз все супер! Спасибо!
Все отлично. Рад сотрудничеству
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