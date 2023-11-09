Создание 3D-видео

Нужно создать видео по хронометражу и стилистике примерно как это - https://youtu.be/PPC-SaJ-ZOY

Нужно будет очень похожее видео, но с другими элементами



Вопросы:

1. Что понадобится от нас для выполнения???

2. Сколько будет стоить и сколько займёт времени? Можно оценить видео-пример