Frozen-hat

Никита Frozen-hat

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
3D-визуализатор

Исполняем практические любую работу связанную с 3D.

О нас:

Небольшое агентство осуществляющее деятельность по 3D-визуализации и сопутствующим услугам.

Основное направление - дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений.


Сопутствующее направление:

  • архитектурная визуализация

  • маркетинговые работы в 3D (включая анимационные ролики)

  • Достаточная база специалистов в быстром доступе по различным направлениям

Возможные услуги:

-Архитектурная визуализация (по Архитектурному проекту и по описанию клиента)

есть возможность работать с усредненными данными по крупному ландшафту, но для точных проектных решений возможно привлечение инженеров с необходимой аккредитаций и геодезистов по местности (специалисты в наличии).

-Дизайн-интерьера

Осуществляем полный набор необходимой документации и описательной части для создание ремонта мечты.

  • Технические планы с точными размерами и указанием конструктивных особенностей всех принятых нами решений

  • Обсуждаемое четко с клиентом разделение помещения на зоны и отработка эргономики всех пространств

  • При необходимости составление предварительных смет по наполнению интерьера

  • Полное визуальное сопровождение проекта

    (Чертежи и их 3D проекции во всех необходимых плоскостях. Развертки каждой стены для размещения электрики, сантехники и остальных элементов интерьера. 3D визуализации высокого качества + 360 тур визуализация с доступом по ссылке в браузере вашего устройства)

-Любые маркетинговые 3D элементы:

  • Иконки, банеры, 3D модели

  • Анимационные ролики и 360 туры