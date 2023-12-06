Frozen-hat

Исполняем практические любую работу связанную с 3D.
О нас:
Небольшое агентство осуществляющее деятельность по 3D-визуализации и сопутствующим услугам.
Основное направление - дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений.
Сопутствующее направление:
архитектурная визуализация
маркетинговые работы в 3D (включая анимационные ролики)
Достаточная база специалистов в быстром доступе по различным направлениям
Возможные услуги:
-Архитектурная визуализация (по Архитектурному проекту и по описанию клиента)
есть возможность работать с усредненными данными по крупному ландшафту, но для точных проектных решений возможно привлечение инженеров с необходимой аккредитаций и геодезистов по местности (специалисты в наличии).
-Дизайн-интерьера
Осуществляем полный набор необходимой документации и описательной части для создание ремонта мечты.
Технические планы с точными размерами и указанием конструктивных особенностей всех принятых нами решений
Обсуждаемое четко с клиентом разделение помещения на зоны и отработка эргономики всех пространств
При необходимости составление предварительных смет по наполнению интерьера
Полное визуальное сопровождение проекта
(Чертежи и их 3D проекции во всех необходимых плоскостях. Развертки каждой стены для размещения электрики, сантехники и остальных элементов интерьера. 3D визуализации высокого качества + 360 тур визуализация с доступом по ссылке в браузере вашего устройства)
-Любые маркетинговые 3D элементы:
Иконки, банеры, 3D модели
Анимационные ролики и 360 туры