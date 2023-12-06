Frozen-hat

3D-визуализатор

Исполняем практические любую работу связанную с 3D.

О нас:

Небольшое агентство осуществляющее деятельность по 3D-визуализации и сопутствующим услугам.

Основное направление - дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений.



Сопутствующее направление:

архитектурная визуализация

маркетинговые работы в 3D (включая анимационные ролики)

Достаточная база специалистов в быстром доступе по различным направлениям



Возможные услуги:

-Архитектурная визуализация (по Архитектурному проекту и по описанию клиента)

есть возможность работать с усредненными данными по крупному ландшафту, но для точных проектных решений возможно привлечение инженеров с необходимой аккредитаций и геодезистов по местности (специалисты в наличии).

-Дизайн-интерьера

Осуществляем полный набор необходимой документации и описательной части для создание ремонта мечты.

Технические планы с точными размерами и указанием конструктивных особенностей всех принятых нами решений

Обсуждаемое четко с клиентом разделение помещения на зоны и отработка эргономики всех пространств

При необходимости составление предварительных смет по наполнению интерьера

Полное визуальное сопровождение проекта (Чертежи и их 3D проекции во всех необходимых плоскостях. Развертки каждой стены для размещения электрики, сантехники и остальных элементов интерьера. 3D визуализации высокого качества + 360 тур визуализация с доступом по ссылке в браузере вашего устройства)

-Любые маркетинговые 3D элементы: