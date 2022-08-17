Добрый день! Мне нужно разработать приложение для интерактивного стенда. Есть 3D персонажи, полностью готовые, с Ригой и с анимацией. Задача - «считывать» жестикуляцию клиентов и повторять их на экране и инициировать действия персонажей в зависимости от движения клиентов.