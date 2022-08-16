Программа фрезеровки для ЧПУ-станка

Необходимо скомпилировать скин для GTA: San Andreas, используя готовые текстуры и модели. Задача включает создание гармоничного образа, который будет работать в игре. Скриншот для имитации фото прилагается. Кисти рук, ноги и спину прорабатывать не нужно. Задача подходит для опытного 3D моделера.