Программа фрезеровки для ЧПУ-станка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки274 просмотра

Есть ЧПУ-станок, 4 координаты. Есть 3D-модель сложного изделия. Необходимо написать программу фрезеровки данного изделия, а также сделать чертежи оснастки для закрепления изделия на станке. Всю информацию по станку и изделию передам.

3 года назад
guest_16606534349331
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Заявки фрилансеров

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