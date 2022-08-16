Требуется разработать архитектурно-строительные чертежи индивидуального или секционного жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Необходимо обозначить размеры и подготовить экспликацию помещений согласно ГОСТ. В итоге должна быть построена 3D-модель здания и оформлен альбом чертежей в формате PDF с файлами ArchiCAD.
Перенести персонажа (прикреплённого ниже) в 3D, для создания обложки
Добрый день. Нужен творческий 3D дизайнер, который в !своём стиле! сможет перенести данного персонажа в 3D. Данная работа что-то типо конкурса. После переноса в 3D выбирается 1 человек, с которым мы продолжаем работу далее. А именно разрабатываем концепт для музыкальной обложки.
Что от вас сейчас потребуется?
1. Разработать примерную 3D модельку персонажа, которого я прикрепил к заказу.
2. Скинуть мне фото (именно фото, а не проект) данной 3D модельки.
Далее я уже и выбираю с кем продолжить работу.
Цена за всю работу - 300$ (человеку, которого я в итоге выберу)
Всех тех, кого я пропущу (т.е не выберу) я также поощрю денежкой (потому что каждый человек старался)
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