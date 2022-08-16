Перенести персонажа (прикреплённого ниже) в 3D, для создания обложки

$300
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт34 заявки6200 просмотров

Добрый день. Нужен творческий 3D дизайнер, который в !своём стиле! сможет перенести данного персонажа в 3D. Данная работа что-то типо конкурса. После переноса в 3D выбирается 1 человек, с которым мы продолжаем работу далее. А именно разрабатываем концепт для музыкальной обложки.

Что от вас сейчас потребуется?

1. Разработать примерную 3D модельку персонажа, которого я прикрепил к заказу.

2. Скинуть мне фото (именно фото, а не проект) данной 3D модельки.

Далее я уже и выбираю с кем продолжить работу.

Цена за всю работу - 300$ (человеку, которого я в итоге выберу)

Всех тех, кого я пропущу (т.е не выберу) я также поощрю денежкой (потому что каждый человек старался)

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