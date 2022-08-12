Требуется разработать архитектурно-строительные чертежи индивидуального или секционного жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Необходимо обозначить размеры и подготовить экспликацию помещений согласно ГОСТ. В итоге должна быть построена 3D-модель здания и оформлен альбом чертежей в формате PDF с файлами ArchiCAD.
Створення рельєфних текстурованих поверхонь для 3д моделі
Від 1-го року досвіду. Є 3д модель (fbx) п'єдесталу Статуї Свободи. Модель лоуполі та текстурована текстурами низької роздільної здатності. Необхідно створити рельєфні текстуровані (4к) поверхні у натуральну величину. Необхідно використовувати тайлові текстури! При цьому, наприклад, стіна, не може складатися з одного цільного мешу. Максимальна площа однієї, скажімо так одиниці поверхні, не повинна перевищувати 30м² (мін 3м висоти) при не більше ніж 35к трикутників. Тобто просто текстурувати поверхню, що вже є, не вийде, її потрібно замінити на ці 30м² шматки. Завдання буде зробити невелику частину від усієї моделі, якщо вийде добре, замовлю частину, що залишилася. Blender або 3ds max.
Вартість, терміни, коли можете розпочати? Прикріпіть посилання на портфоліо
Не соромтеся залишати питання чи побажання, якщо вони є. Я з радістю відповім
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