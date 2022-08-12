Від 1-го року досвіду. Є 3д модель (fbx) п'єдесталу Статуї Свободи. Модель лоуполі та текстурована текстурами низької роздільної здатності. Необхідно створити рельєфні текстуровані (4к) поверхні у натуральну величину. Необхідно використовувати тайлові текстури! При цьому, наприклад, стіна, не може складатися з одного цільного мешу. Максимальна площа однієї, скажімо так одиниці поверхні, не повинна перевищувати 30м² (мін 3м висоти) при не більше ніж 35к трикутників. Тобто просто текстурувати поверхню, що вже є, не вийде, її потрібно замінити на ці 30м² шматки. Завдання буде зробити невелику частину від усієї моделі, якщо вийде добре, замовлю частину, що залишилася. Blender або 3ds max.

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