Разработка моделей для конструктора

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок541 просмотр

Нужно сделать однокомнатную квартиру и около 10 различных моделей мебели для неё

для онлайн конструктора. Модели простые: стол, шкаф полки и тп. Модели должны

быть лоу поли в формате GLB или GLTF (если не приходилось работать есть конвертеры для них из FBX и тп). Преимущество специалистам, имеющим опыт работы с таким форматом. Примеры моделей скину в личку

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