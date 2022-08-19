Требуется художник для прорисовки 2D-графики с элементами 3D для мобильной игры. Необходима детальная проработка персонажей, интерьеров и элементов улицы. Каждый объект должен быть сохранен отдельным файлом для дальнейшего импорта. Работа для портфолио и потенциального будущего сотрудничества.
Разработка моделей для конструктора
Нужно сделать однокомнатную квартиру и около 10 различных моделей мебели для неё
для онлайн конструктора. Модели простые: стол, шкаф полки и тп. Модели должны
быть лоу поли в формате GLB или GLTF (если не приходилось работать есть конвертеры для них из FBX и тп). Преимущество специалистам, имеющим опыт работы с таким форматом. Примеры моделей скину в личку
Заявки фрилансеров
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