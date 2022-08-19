Нужно сделать однокомнатную квартиру и около 10 различных моделей мебели для неё

для онлайн конструктора. Модели простые: стол, шкаф полки и тп. Модели должны

быть лоу поли в формате GLB или GLTF (если не приходилось работать есть конвертеры для них из FBX и тп). Преимущество специалистам, имеющим опыт работы с таким форматом. Примеры моделей скину в личку