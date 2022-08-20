Что имеем:

идею создания комплекса,

разрешение собственника на строительство

желание заниматься

схему участка,

людей, которые готовы вложиться в строительство с последующим выкупом

Что не имеем:

спонсоров

финансирование

Готовы дать бонусом неделю проживания на море на сл.год( Росссия), общей стоимостью до 150 тыс рублей

Соответственно, оплата за само задание будет очень бюджетная, но при успешном подписании договора есть возможность работать на постоянной основе с нами и уже с хорошими оплатами( которые будут включены в общие расходы). По этому проекту тоже.

На сегодняшний день нам нужен проект, который не столько будет по каким-то правилам и стандартам, сколько просто заинтересует своими планами. То есть после первого финансирования уже будем делать более детальный проект.

2д не подойдет) Колхоз умеем делать сами)

Прикрепляю колхоз, который сделали мы, далее примеры того, как хотелось бы видеть. Сам участок 1 гектар. Все остальные документы и схемы вшлю после выбора исполнителя.

Можете коротко писать что можете предложить даж на будущее, если за сумму эту не хотите работать)

Да! Мц знаем, что это стоит от 40 тр, но мы тогда и требовать будем по-другому. Сейчас - просто красивая картинка нужна для заинтересованности (на листке ручкой нарисую примерно где что поставим) 30 домов, бассейн, детская площадка, дорога, мини-озеленение, брусчатка, кафе и магазин двухэтажные, 5 мини-павильонов, стоянка. Все