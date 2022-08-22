Сделать 3д модель товара, чтобы она была как фото 360

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок1050 просмотров

Наш товар: https://www.wildberries.ru/catalog/93795167/detail.aspx?targetUrl=XS (нужно будет поменять цвета и чтобы было как бы для 4 расцветок)

Пример: https://www.amazon.com/PETLIBRO-Fountain-BPA-Free-Dispenser-Large-Size/dp/B0932WNZL2/ref=sr_1_1_sspa?crid=3190QT042WEQ6&keywords=petlibro%2Bwater%2Bfountain&qid=1661151692&refresh=1&sprefix=petlibro%2Bw%2Caps%2C455&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySzAyWFhOMlJBRk9ZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzA3OTA5WEVQVzlKNzY3TVc5JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODA1NzMyWE85OTUzUElZTTdPJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 (в этой карточке есть фото 360 и это не фотка, а именно 3д модель, потому что там вода капает)

3 года назад
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