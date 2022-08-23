Требуется создать 3D-графику для проекта базы отдыха: общая картинка, крупный план дома и бассейна, а также мини анимация. Форматы должны подходить для презентации и распечатки. Схемы и документы предоставлены, точность размеров не критична. Объекты могут быть смещены на 2-3 см по согласованию.