Необходимы 3D-модели для печати двух форм для печенья. Первая модель — трафарет с рисунком, вторая — контур для отреза. Модели должны быть проработаны по предоставленному рисунку. За каждую модель предусмотрен отдельный платеж до 700 рублей. Возможны улучшения и добавления в дизайн.
3D проектирование. Мобильный дом-контейнер. Архитектор.
1. Необходимо разработать в автокаде строительные чертежи, (для этого ищем человека с Архитектурным образованием).
2. Фотореалистичный рендер (Создание 3D модели).
1 дом, 1 проект-макет. (#3D).
Пример:
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