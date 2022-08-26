Требуется инженер-технолог для разработки 3D модели трех-шарошечного бурового долота диаметром 244,5 мм. Необходимо создать чертежи и технологическую схему сборки, используя имеющиеся старые чертежи и 3D модели. Основой могут служить модели от Atlas Copco, Epiroc и Sandvik. Ожидается высокая точность и внимание к деталям.
3Д модель конструктора из металла.
3Д модель конструктора из металла, размеры произвольные
Выбранный исполнитель
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