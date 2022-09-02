Модель кронштейна для масляного фильтра

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка92 просмотра

Модель должна быть не цельная, а сборная, что бы можно было анимировать и показать как оно работает. Нужно сделать имитацию внутренности капота вместе с этим кронштейном, как это показано на фото, где деталь установлена внутри капота (Кронштейн также должен отделяться от внутренностей капота)

3 года назад
daniel_kobitsa
Даниель 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

BigWolf200
Альберт 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
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BigWolf200
Альберт 
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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