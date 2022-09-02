Модель должна быть не цельная, а сборная, что бы можно было анимировать и показать как оно работает. Нужно сделать имитацию внутренности капота вместе с этим кронштейном, как это показано на фото, где деталь установлена внутри капота (Кронштейн также должен отделяться от внутренностей капота)