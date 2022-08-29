Сделать 3d модель детали по инженерной графике на компасе

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок614 просмотров

Сделать 3d модель детали по инженерной графике на компасе, 3D модель нужно сделать в компасе версии 14 

3 года назад
sashakoen1
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