Требуется инженер-технолог для разработки 3D модели трех-шарошечного бурового долота диаметром 244,5 мм. Необходимо создать чертежи и технологическую схему сборки, используя имеющиеся старые чертежи и 3D модели. Основой могут служить модели от Atlas Copco, Epiroc и Sandvik. Ожидается высокая точность и внимание к деталям.