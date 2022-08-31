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"DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в

Тел Авивский район.

Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания

3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации с воздуха

в соответствии со сценарием

От художников требуется наличие большого опыта моделирования, текстурирования и навыков визуализации 3ds Max, Vray or corona оказывать

и осваивайте знания Unreal Engine 5

Сценарий будет описывать, как город будет выглядеть в будущем, в 2036 году, и показан с

высоты птичьего полета.

Сценарий будет включать в себя, среди прочего, процесс обновления городов, который в

будущем

развитие жилых и офисных башен (экстерьеров), меняющих

горизонт города, будущие коммерческие районы, строительная культура, экология

развитие, будущий транспорт (легкорельсовый транспорт, линии метро и т. д.)

В сценарий также включено прохождение квартиры с Insane UE5 Graphics Real-time.

Динамическое освещение и отражение Lumen.