Необходимо разработать 3D модель детали по инженерной графике с использованием программы Компас версии 14. Ожидается высокая точность и соответствие требованиям инженерного проекта.
Producing 3D video animation
Примите мои извинения за ошибки перевода в описании вакансии
"DONE" маркетинговое агентство, специализирующееся на проектах жилой недвижимости в
Тел Авивский район.
Мы ищем 3D-художников (аниматоры, кадры, 3D-моделлер и окружение) для создания
3D-видеоанимации (60 секунд) реалистичной архитектурной визуализации с воздуха
в соответствии со сценарием
От художников требуется наличие большого опыта моделирования, текстурирования и навыков визуализации 3ds Max, Vray or corona оказывать
и осваивайте знания Unreal Engine 5
Сценарий будет описывать, как город будет выглядеть в будущем, в 2036 году, и показан с
высоты птичьего полета.
Сценарий будет включать в себя, среди прочего, процесс обновления городов, который в
будущем
развитие жилых и офисных башен (экстерьеров), меняющих
горизонт города, будущие коммерческие районы, строительная культура, экология
развитие, будущий транспорт (легкорельсовый транспорт, линии метро и т. д.)
В сценарий также включено прохождение квартиры с Insane UE5 Graphics Real-time.
Динамическое освещение и отражение Lumen.
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