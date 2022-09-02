Проект фасада дома, планировка участка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок903 просмотра

Уважаемые коллеги!

1. Необходимо сделать проект в 3D отделки фасада одноэтажного дома. На данный момент дом облицован коричневым кирпичём, но есть полоса рабочего кирпича в верхней части у подшивы кровли. Нужно придумать варианты, чем отделать эту полосу. Кроме того, нужно придумать как декорировать фасад 3D элементами или модными деревянными досками, разместить подсветку и прочее.

2. Сделать планировку участка с посадкой дома на участок, с лицевым прозрачным забором, посадкой беседки-шашлычки, баньки с купелью

3. Сделать пристройку из стекла - зимний сад (сзади дома)

4. Сделать навес-козырёк над парадной дверью

3 года назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

interior_design
Даня 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
$150
7 дней
К сожалению фрилансер не сделал работу за неделю и даже за 12 дней! Не рекомендую к сотрудничеству!

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