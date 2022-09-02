Уважаемые коллеги!

1. Необходимо сделать проект в 3D отделки фасада одноэтажного дома. На данный момент дом облицован коричневым кирпичём, но есть полоса рабочего кирпича в верхней части у подшивы кровли. Нужно придумать варианты, чем отделать эту полосу. Кроме того, нужно придумать как декорировать фасад 3D элементами или модными деревянными досками, разместить подсветку и прочее.

2. Сделать планировку участка с посадкой дома на участок, с лицевым прозрачным забором, посадкой беседки-шашлычки, баньки с купелью

3. Сделать пристройку из стекла - зимний сад (сзади дома)

4. Сделать навес-козырёк над парадной дверью