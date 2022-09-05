Требуется собрать 3D сцену в Unity из готовых ассетов и возможно что-то по минимуму замоделировать. Тематика - природа, лес, озеро. Детализация - реалистичная в и 3д модели в сцене на реалистичное. Подбор ассетов из unity store или других сторов самостоятельно либо совместно с заказчиком. Требуется грамотный левел дизайн. Вместе с откликом присылайте портфолио ваших работ и если есть сразу предложения по пакам можно и их. Список необходимых объектов в сцене и более подробное ТЗ вышлю после отклика с соответствующим опытом и портфолио.