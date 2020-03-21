eclipser001

Ищется специалист для разработки SPA и Backend для Web приложения. Используемые технологии: NodeJS (Express/Nest), TypeScript, PostgreSQL для базы данных, VueJS для админки и Docker. Опыт работы с указанными технологиями необходим.
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка Web 3D конфигуратора с использованием TypeScript, VueJS, three.js и svg.js. Backend на Node.js (Express, Nest), БД - PostgreSQL, контейнеризация с Docker. Укажите опыт работы с указанными технологиями и участие в проектах подобной тематики для получения ТЗ.3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищется специалист по Blender 3D для добавления shape keys в существующие 3D модели мебели. Необходим опыт работы с простыми формами. Пожалуйста, предоставьте портфолио или опишите опыт работы. Объем задач будет отправлен для оценки.3D-графика5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется копирайтер для написания уникальных текстов для сайта в IT тематике, включая VR, AR, веб-разработку и мобильные приложения. Нужно создать тексты для 40 страниц, объемом от 2000 до 5000 символов. Ожидается высокий уровень грамотности и понимание технологий. Приложите портфолио и укажите стоимость услуг.Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется собрать реалистичную 3D сцену в Unity, используя готовые ассеты и минимальное моделирование. Тематика - природа, лес, озеро. Необходим грамотный левел дизайн. Подбор ассетов из Unity Store или других источников. Портфолио работ и предложения по пакам приветствуются. Подробное ТЗ будет отправлено после отклика.3D-графика3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка Frontend для конфигуратора на TypeScript и Vue3 с использованием svg.js для 2D и three.js для 3D графики. Ищем специалиста с опытом работы с Vue3, пониманием математики и 2D/3D геометрии. Плюсом будет знание node.js, postgresql, Docker и опыт динамической работы с SVG. Укажите ваш опыт с указанными технологиями и примеры проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести комплексную оптимизацию скорости загрузки сайта на платформе Opencart. Цель — достичь показателей 80-85 на Google PageSpeed Insights. Необходимо обеспечить улучшение на всех страницах сайта для повышения производительности и пользовательского опыта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка веб-сервиса-конфигуратора с 3D визуализацией. Ищем опытного исполнителя или команду с навыками в WebGL, Three.js, Vue.js и других технологиях. Необходимо предоставить релевантное портфолио и оценку сроков и стоимости работ после получения ТЗ.3D-графиканет заявокЗакрыт3 года назад
Есть краткое описание того что необходимо реализовать. Прошу прислать Ваше портфолио по теме запроса. В ответ отправлю вам описание проекта и с отобранными кандидатами готов обсудить проектСценарии3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для мультиплеерного режима в игре виртуальной реальность будет использоваться Photon Server для Unity. VR шлем и система трекинга HTC Vive pro. 2 Игрока - у каждого игрока помимо шлема будет 2 контроллера и 3 ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать анимации для зариганного меша персонажа. Анимации следующие: 1. Исходные положение рук, ног и туловища (руки и ноги выпрямленные вниз, туловище выпрямлено) 2. Подъем прямой руки над головой – левая и правая ...Анимация6 заявокЗакрыт6 лет назад
Прошу в отклике указать примеры ваших работ. В ответ я пришлю ссылку на ТЗАнимация4 заявкиЗакрыт6 лет назад