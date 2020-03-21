eclipser001

Требуется разработка Frontend для конфигуратора на TypeScript и Vue3 с использованием svg.js для 2D и three.js для 3D графики. Ищем специалиста с опытом работы с Vue3, пониманием математики и 2D/3D геометрии. Плюсом будет знание node.js, postgresql, Docker и опыт динамической работы с SVG. Укажите ваш опыт с указанными технологиями и примеры проектов.