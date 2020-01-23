Разработать гейм дизайн документ для VR игры

Здравствуйте. Как я написал в заголовке этого проекта мне требуется сценарий для истории из жизни. Здесь вам нужно проявить свою фантазию. Задача состоит в том, чтобы сделать сценарий на ~3500 слов. Историю можно сделать любую, будь она ...