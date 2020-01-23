Разработать гейм дизайн документ для VR игры

Ищем сценариста/сценаристов для написания сценариев для роликов на youtube-канале. Снимаем 2-3 видео в неделю; в идеале найти стабильного человека, но можем работать с оплатой за сценарий. Схема работы: мы задаем актуальные темы; примерные локации, которые можно использовать ...
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Есть краткое описание того что необходимо реализовать. Прошу прислать Ваше портфолио по теме запроса. В ответ отправлю вам описание проекта и с отобранными кандидатами готов обсудить проект
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Интересует написание сценариев для видео роликов. Длительность роликов от 1 до 5 минут. Количество слов ~ 140 - 300, без лишней воды и сложно произносимых слов. Темы роликов: популярная психология, интересные факты, мотивация, социальные сети, актуальные новости и ...Сценарии10 заявокЗакрыт4 года назад
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