Сценарий для ютуб по теме - Кондиционеры

Ищу сценариста с юмором для написания сценариев для роликов ютуб.Тематика роликов: Кондиционеры и системы вентиляции.Идей тем достаточно. Среди них:

Сравнение моделей в разных ценовых сегментах.

Советы по эксплуатации

Ответы на популярные вопросы

Задача регулярная, в месяц необходимо 4 сценария.Ключевая составляющая - юмор. Не смотря на серьезность темы ролики должны сочетать информационную составляющую с увлекательной, веселой подачей.Откликаясь пишите цену за ролик или 1000 символов,А так же покажите пример снятых работ по вашему сценарию.