Сценарий для ютуб по теме - Кондиционеры

Написание веб сериала
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Ищу сценариста с юмором для написания сценариев для роликов ютуб.Тематика роликов: Кондиционеры и системы вентиляции.Идей тем достаточно. Среди них:
- Сравнение моделей в разных ценовых сегментах.
- Советы по эксплуатации
- Ответы на популярные вопросы
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