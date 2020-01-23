Сценарий для ютуб по теме - Кондиционеры

СценарииЗакрыт9 заявок250 просмотров
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Ищу сценариста с юмором для написания  сценариев для роликов ютуб.Тематика роликов: Кондиционеры и системы вентиляции.Идей тем достаточно. Среди них:

  • Сравнение моделей в разных ценовых сегментах.
  • Советы по эксплуатации
  • Ответы на популярные вопросы
Задача регулярная, в месяц необходимо 4 сценария.Ключевая составляющая - юмор. Не смотря на серьезность темы ролики должны сочетать информационную составляющую с увлекательной, веселой подачей.Откликаясь пишите цену за ролик или 1000 символов,А так же покажите пример снятых работ по вашему сценарию.
4 года назад
guest_15813209076795
4 года в сервисе
Был
4 года назад