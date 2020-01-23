Написать сценарий для сериала YouTube

Наша студия занимается созданием и продвижением образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного возраста. Данный проект будет очень простым (в плане сюжетной составляющей) образовательным анимационным 3D сериалом без сюжетной последовательности. Развлекательные моменты, конечно же, должны быть ...
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Здравствуйте.
Сценарий: «Влог» -рабочее название
Жанр: Сериал (горизонтальный) с элементами влога и реалити-шоу
Хронометраж: 20-30минут
Аннотация: Началосериала - Судьбоносное. Главнаягероиня, расстаётся со своим мужем (измена, или решил проучить, лишив её всего,
или ваши варианты) и начинает новую, самостоятельную жизнь, в которой решает
стать известной влогершой в мире моды и лакшери. Договаривается овстречах с Дизайнерами и Известными личностями. Это один из вариантов.
Высылайте свои
Необходимо предоставить:
Синопсис. После утверждения, сценарий+раскадровка
Оплата:
20 тыс. рублей за 1 сценарий, поэпизодный план + хронометраж + краткая
раскадровка. В дальнейшем 1 сценарий в неделю.
Дополнительно:
- Съемки будут проходить в основном в Москве, а так же, периодически встолицах СНГ (Киев, Тбилиси, Баку),где проводятся недели мод. В дальнейшем Париж, Нью-Йорк.
- Главная героиня – молодая девушка 30 лет, оченьприятной внешности, с отличной фигурой, большими, голубыми глазами. Всегда
модно одета. Обладает харизмой. На данный момент ведёт свой ютуб канал о моде,
передачу на Пятница ТВ
- У главной героини есть собака Шпиц «Амурчик»
- Важно, чтобы каждую серию главная героинявстречалась с новыми дизайнерами в их бутиках. Посещала СПА салоны, Недели мод
и т.д
- Обязательно должны быть интервью с «хайповыми»личностями. В каждой серии должны присутствовать новыегерои, самые актуальные на данный момент (очень важно, чтобы это были новые,
набирающие популярность сейчас - не знаменитые личности) С ними что-то должно
происходить, связанное с модой (поездка в бутик, салон и т.д). Информациюможно черпать из модных журналов.
- Обязательно должна присутствовать переписка по WhatsUp
-Возможно - Эпизоды по структуре "Реальные пацаны", где герой выражает
своё мнение о том, как он это чувствует, или сделал бы
- Возможно- Эпизоды по структуре "Молодёжка" - Происходит действие -нереальное-
на самом деле герой сюжета спит, или представляет себе это
- Возможно присутствие мистики
Если необходимо, готовы сделать отдельный проект подвас и отработать первый раз через безопасную сделку.
Проект долгосрочный. Поэтому мы заинтересованы вработе с одним фрилансером на стабильной основе. Присылайте пожалуйста
портфолио. Спасибо.
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