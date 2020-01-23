Написать сценарий для сериала YouTube

Здравствуйте.

Сценарий: «Влог» -рабочее название

Жанр: Сериал (горизонтальный) с элементами влога и реалити-шоу

Хронометраж: 20-30минут

Аннотация: Началосериала - Судьбоносное. Главнаягероиня, расстаётся со своим мужем (измена, или решил проучить, лишив её всего,

или ваши варианты) и начинает новую, самостоятельную жизнь, в которой решает

стать известной влогершой в мире моды и лакшери. Договаривается овстречах с Дизайнерами и Известными личностями. Это один из вариантов.

Высылайте свои

Необходимо предоставить:

Синопсис. После утверждения, сценарий+раскадровка

Оплата:

20 тыс. рублей за 1 сценарий, поэпизодный план + хронометраж + краткая

раскадровка. В дальнейшем 1 сценарий в неделю.

Дополнительно:

- Съемки будут проходить в основном в Москве, а так же, периодически встолицах СНГ (Киев, Тбилиси, Баку),где проводятся недели мод. В дальнейшем Париж, Нью-Йорк.

- Главная героиня – молодая девушка 30 лет, оченьприятной внешности, с отличной фигурой, большими, голубыми глазами. Всегда

модно одета. Обладает харизмой. На данный момент ведёт свой ютуб канал о моде,

передачу на Пятница ТВ

- У главной героини есть собака Шпиц «Амурчик»

- Важно, чтобы каждую серию главная героинявстречалась с новыми дизайнерами в их бутиках. Посещала СПА салоны, Недели мод

и т.д

- Обязательно должны быть интервью с «хайповыми»личностями. В каждой серии должны присутствовать новыегерои, самые актуальные на данный момент (очень важно, чтобы это были новые,

набирающие популярность сейчас - не знаменитые личности) С ними что-то должно

происходить, связанное с модой (поездка в бутик, салон и т.д). Информациюможно черпать из модных журналов.

- Обязательно должна присутствовать переписка по WhatsUp

-Возможно - Эпизоды по структуре "Реальные пацаны", где герой выражает

своё мнение о том, как он это чувствует, или сделал бы

- Возможно- Эпизоды по структуре "Молодёжка" - Происходит действие -нереальное-

на самом деле герой сюжета спит, или представляет себе это

- Возможно присутствие мистики

Если необходимо, готовы сделать отдельный проект подвас и отработать первый раз через безопасную сделку.

Проект долгосрочный. Поэтому мы заинтересованы вработе с одним фрилансером на стабильной основе. Присылайте пожалуйста

портфолио. Спасибо.