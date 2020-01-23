Сценарии для детского анимационного сериала

Наша студия занимается созданием и продвижением образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного возраста.

Данный проект будет очень простым (в плане сюжетной составляющей) образовательным анимационным 3D сериалом без сюжетной последовательности. Развлекательные моменты, конечно же, должны быть включены, но с учетом возраста целевой аудитории (дети до 5-6 лет).

Сюжет и механика анимации будет похожа на контент детского канала "Грузовичок Лева": www.youtube.com/channel/U...

Также как и в указанном канале, сценарии для нашего проекта будут завязаны на обучении детей разным фигурам, цифрам, цветам и т.д. Отдельные сценарии будут про мини приключения главного персонажа и его друзей.

Главным героем роликов будет полицейская машинка по имени "(имя будет еще придумано, так же как и его друзьям)". Прикреплены несколько картинок персонажей.

Формат озвучки роликов: повествовательный, т.е. будет только закадровый голос, персонажи не говорят но проявляют эмоции мимиками и жестами.

Для этого проекта нам нужен сценарист и раскадровщик в одном лице. Раскадровка должна быть текстовой, поэтому сценарий и раскадровка будут совмещены в одной таблице. Пример прикреплен.

Количество слов для одного сценария/раскадровки: 1000-2000.

Стоимость зависит от количество слов: от 1000 руб.

Проект долгосрочный. Поэтому мы заинтересованы в работе с одним фрилансером на стабильной основе. В связи с чем, необходимо будет выполнить одно бесплатное тестовое задание на одну из нижеприведенных тем:

1. Обучение цветам

2. Обучение фигурам

3. Мини приключение полицейской машинки.