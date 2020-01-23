Сценарии для детского анимационного сериала

Ищу сценариста с юмором для написания сценариев для роликов ютуб.Тематика роликов: Кондиционеры и системы вентиляции.Идей тем достаточно. Среди них:[list][*]Сравнение моделей в разных ценовых сегментах. [*]Советы по эксплуатации[*]Ответы на популярные вопросы [/list]Задача регулярная, в месяц необходимо 4 сценария.Ключевая составляющая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша студия занимается созданием и продвижением образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного возраста.
Данный проект будет очень простым (в плане сюжетной составляющей) образовательным анимационным 3D сериалом без сюжетной последовательности. Развлекательные моменты, конечно же, должны быть включены, но с учетом возраста целевой аудитории (дети до 5-6 лет).
Сюжет и механика анимации будет похожа на контент детского канала "Грузовичок Лева": www.youtube.com/channel/U...
Также как и в указанном канале, сценарии для нашего проекта будут завязаны на обучении детей разным фигурам, цифрам, цветам и т.д. Отдельные сценарии будут про мини приключения главного персонажа и его друзей.
Главным героем роликов будет полицейская машинка по имени "(имя будет еще придумано, так же как и его друзьям)". Прикреплены несколько картинок персонажей.
Формат озвучки роликов: повествовательный, т.е. будет только закадровый голос, персонажи не говорят но проявляют эмоции мимиками и жестами.
Для этого проекта нам нужен сценарист и раскадровщик в одном лице. Раскадровка должна быть текстовой, поэтому сценарий и раскадровка будут совмещены в одной таблице. Пример прикреплен.
Количество слов для одного сценария/раскадровки: 1000-2000.
Стоимость зависит от количество слов: от 1000 руб.
Проект долгосрочный. Поэтому мы заинтересованы в работе с одним фрилансером на стабильной основе. В связи с чем, необходимо будет выполнить одно бесплатное тестовое задание на одну из нижеприведенных тем:
1. Обучение цветам
2. Обучение фигурам
3. Мини приключение полицейской машинки.
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