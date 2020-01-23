Сценарии для детского анимационного сериала

$15
СценарииЗакрыт12 заявок446 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наша студия занимается созданием и продвижением образовательного и развлекательного контента для детей дошкольного возраста. 

Данный проект будет очень простым (в плане сюжетной составляющей) образовательным анимационным 3D сериалом без сюжетной последовательности.  Развлекательные моменты, конечно же, должны быть включены, но с учетом возраста целевой аудитории (дети до 5-6 лет). 

Сюжет и механика анимации будет похожа на контент детского канала "Грузовичок Лева": www.youtube.com/channel/U...

Также как и в указанном канале, сценарии для нашего проекта будут завязаны на обучении детей разным фигурам, цифрам, цветам и т.д.  Отдельные сценарии будут про мини приключения главного персонажа и его друзей.

Главным героем роликов будет полицейская машинка по имени "(имя будет еще придумано, так же как и его друзьям)". Прикреплены несколько картинок персонажей.

Формат озвучки роликов: повествовательный, т.е. будет только закадровый голос, персонажи не говорят но проявляют эмоции мимиками и жестами. 

Для этого проекта нам нужен сценарист и раскадровщик в одном лице. Раскадровка должна быть текстовой, поэтому сценарий и раскадровка будут совмещены в одной таблице. Пример прикреплен. 

Количество слов для одного сценария/раскадровки: 1000-2000. 

Стоимость зависит от количество слов: от 1000 руб.

Проект долгосрочный. Поэтому мы заинтересованы в работе с одним фрилансером на стабильной основе. В связи с чем, необходимо будет выполнить одно бесплатное тестовое задание на одну из нижеприведенных тем:

1. Обучение цветам

2. Обучение фигурам

3. Мини приключение полицейской машинки.

4 года назад
guest_15813956818222
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сценарий для ютуб по теме - Кондиционеры

    Ищу сценариста с юмором для написания  сценариев для роликов ютуб.Тематика роликов: Кондиционеры и системы вентиляции.Идей тем достаточно. Среди них:[list][*]Сравнение моделей в разных ценовых сегментах. [*]Советы по эксплуатации[*]Ответы на популярные вопросы [/list]Задача регулярная, в месяц необходимо 4 сценария.Ключевая составляющая ...

    Сценарии9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Диалоговый сценарий чат бота

    $25

    Здравствуйте! Задача:  разработать простой диалоговый сценарий для кнопочного  чат бота (схема текст)  . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!

    Сценарии4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сценарий для истории из жизни.

    $4

    Здравствуйте. Как я написал в заголовке этого проекта мне требуется сценарий для истории из жизни.  Здесь вам нужно проявить свою фантазию. Задача состоит в том, чтобы сделать сценарий на ~3500 слов.  Историю можно сделать любую, будь она ...

    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание 2 образов и написание 5 маленьких историй (эпизодов, сценок)

    Добрый вечер. С целью "пробы пера" запускаем проект: 1. Необходимо создать 2 образа (2 брата, первый: богатый бизнесмен, второй: актер и балагур). Описание образов не более чем на 1 страницу в формате А4 (можно за основу взять ...

    Сценарии3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Сценарий для рекламного ролика стриптиз клуба

    Нужно разработать сценарий видео ролика для Стриптиз клуба, который будет размещаться на рекламной площадке ютуба. Продолжительность ролика 20-30 секунд. Ключевые моменты: [list=1][*]Зацепить зрителя в течении 5 секунд, так как площадка Ютуб позволяет принудительно смотреть рекламу в течении 5 ...

    Сценарии17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать шутки для сценария веб сериала/соавтор

    $10

    Здравствуйте, ищу соавтора для участие в международном конкурсе на сценарий комедийного 5 минутного веб сериала с призом в $35k на съёмки.  Инфа о конкурсе на офф. сайте filmaka . com Есть задумка, которую мне было бы интересно ...

    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    4 года назад