Требуется создать 3D-проект отделки фасада одноэтажного дома с новыми вариантами отделки и декора. Также необходимо разработать планировку участка с беседкой, баней и прозрачным забором, а также пристройку зимнего сада и навес над дверью.
Создание 3d фракталов под печать.
Необходимо создать 3d фрактал. Под печать на принтере.
Заявки фрилансеров
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