Создание 3d фракталов под печать.

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  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок343 просмотра

Необходимо создать 3d фрактал. Под печать на принтере. 

3 года назад
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