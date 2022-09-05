SolidWorks 3D упрощеный мини домкрат винтовой, из экскизов.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок611 просмотров

Скину на почту наброски эскизов с чертежами 

Оплачу поэтапно, в дальнейшем сотрудничество для доработки проверочного макета.

Представляет из себя винт  и четыре пластинки металла по 4 см сверху две и снизу две. С упорами с каждой стороны.

SolidWorks
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