Arman_VIZ555

Доброго времени суток, создам качественную и фотореалистичную 3Д Визуализацию интерьеров, экстерьеров, коммерческих предприятий, а так же предметную визуализацию по вашему индивидуальному заказу
Есть большая база моделей
Работаю в 3Ds Max + Corona (V-ray также есть по необходимости) и делаю постобработку в Photoshop
На комнату 1-2 дня)
Умею читать план, ТЗ в любом виде, чертежи
Грамотно настрою свет и расставлю камеры внутри сцены
Перед началом работы необходимо согласовать все детали и обсудить техническое задание, желательно по телефону
Работать можем через план помещения нарисованный от руки со всеми размерами, ТЗ не обязательно и так пойму
Обращайтесь в любое время, обсудим проект и договоримся
Ссылка на портфолио https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GJlwPviodF_wVHBcdVyNaKC9b9VtxcZS