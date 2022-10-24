Arman_VIZ555

Визуализатор

Доброго времени суток, создам качественную и фотореалистичную 3Д Визуализацию интерьеров, экстерьеров, коммерческих предприятий, а так же предметную визуализацию по вашему индивидуальному заказу

Есть большая база моделей

Работаю в 3Ds Max + Corona (V-ray также есть по необходимости) и делаю постобработку в Photoshop

На комнату 1-2 дня)

Умею читать план, ТЗ в любом виде, чертежи

Грамотно настрою свет и расставлю камеры внутри сцены

Перед началом работы необходимо согласовать все детали и обсудить техническое задание, желательно по телефону

Работать можем через план помещения нарисованный от руки со всеми размерами, ТЗ не обязательно и так пойму

Обращайтесь в любое время, обсудим проект и договоримся

Ссылка на портфолио https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GJlwPviodF_wVHBcdVyNaKC9b9VtxcZS