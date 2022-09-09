Требуется разработка детальной 3D-модели корпуса и комплектующих для электронной сигареты. Модель должна включать три отсека: для платы и аккумулятора, бак для жидкости и базу для койла, а также кнопки и дрип тип. Эскиз для передачи идеи предоставлен.