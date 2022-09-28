Команда 3D дизайнерів

Досвідчений 3D дизайнер, працюю спільно з командою VENTUMmp game

Ключові знання та навички:

3D моделювання та візуалізація;

Розгортка та текстурування моделей;

Робота з твердими та м’якими поверхнями;

Rigging та Skinning;

Ретопологія моделей;

Фото- та відео- обробка;

Розробка фірмового стилю, логотипа;

Створення сайту на Wordpress;

Розробка AR/VR продуктів (маски, додатки, гри):

Розробка ігор;

Володіння HTML та CSS;

Вільне володіння ПК та робота з графічним планшетом.

3Ds Max / V-Ray;

Maya / Arnold;

Substance Painter та Alchemist;

ZBrush;

Photoshop;

Illustrator;

Premier Pro;

Figma.

Працюю з командою, де можна переглянути детальніше портфоліо.

Основні послуги та чим ми можемо бути користними:

розробка веб-сайтів:

корпоративний сайт,

сайт візитка, редизайн,

інтернет магазин,

лендинг (сайт-вітрина).

цифровий дизайн:

створення 2D/3D анімацій,

2D/3D моделювання: елементи відеореклами, маски у соцмережах,

брендинг: логотип, зовнішня та внутрішня реклама, бренд-дизайн упакування, іміджевий ролик, відеореклама;

UI/UX дизайн.