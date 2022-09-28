Команда 3D дизайнерів
Досвідчений 3D дизайнер, працюю спільно з командою VENTUMmp game
Ключові знання та навички:
- 3D моделювання та візуалізація;
- Розгортка та текстурування моделей;
- Робота з твердими та м’якими поверхнями;
- Rigging та Skinning;
- Ретопологія моделей;
- Фото- та відео- обробка;
- Розробка фірмового стилю, логотипа;
- Створення сайту на Wordpress;
- Розробка AR/VR продуктів (маски, додатки, гри):
- Розробка ігор;
- Володіння HTML та CSS;
- Вільне володіння ПК та робота з графічним планшетом.
- 3Ds Max / V-Ray;
- Maya / Arnold;
- Substance Painter та Alchemist;
- ZBrush;
- Photoshop;
- Illustrator;
- Premier Pro;
- Figma.
Основні послуги та чим ми можемо бути користними:
- розробка веб-сайтів:
сайт візитка, редизайн,
інтернет магазин,
лендинг (сайт-вітрина).
- цифровий дизайн:
2D/3D моделювання: елементи відеореклами, маски у соцмережах,
брендинг: логотип, зовнішня та внутрішня реклама, бренд-дизайн упакування, іміджевий ролик, відеореклама;
UI/UX дизайн.
- віртуальна та доповнена реальність;
- розробка мобільних ігор, додатків.
Портфолио
- Magic Pen6 просмотров
- Stylized Devil10 просмотров
- 3D візуалізація та анімація13 просмотров
- AR-маска для соцмереж8 просмотров
- Міміка11 просмотров
- Диван - ЗD модель8 просмотров
- Іміджевий ролик, 3Д анімація10 просмотров
- Гриб6 просмотров
- MoGraph офісу19 просмотров
- 3D анімація "Cyber Spider From Fire"11 просмотров
- Перстень9 просмотров
- Персонаж "Stylized Girl in Yellow"8 просмотров