maria_v23

Марія maria_v23

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Команда 3D дизайнерів

Досвідчений 3D дизайнер, працюю спільно з командою VENTUMmp game

Ключові знання та навички:

  • 3D моделювання та візуалізація;
  • Розгортка та текстурування моделей;
  • Робота з твердими та м’якими поверхнями;
  • Rigging та Skinning;
  • Ретопологія моделей;
  • Фото- та відео- обробка;
  • Розробка фірмового стилю, логотипа;
  • Створення сайту на Wordpress;
  • Розробка AR/VR продуктів (маски, додатки, гри):
  • Розробка ігор;
  • Володіння HTML та CSS;
  • Вільне володіння ПК та робота з графічним планшетом.
Використовую ПЗ:

  • 3Ds Max / V-Ray;
  • Maya / Arnold;
  • Substance Painter та Alchemist;
  • ZBrush;
  • Photoshop;
  • Illustrator;
  • Premier Pro;
  • Figma.
Працюю з командою, де можна переглянути детальніше портфоліо.

Основні послуги та чим ми можемо бути користними:

  • розробка веб-сайтів:
корпоративний сайт,

сайт візитка, редизайн,

інтернет магазин,

лендинг (сайт-вітрина).

  • цифровий дизайн:
створення 2D/3D анімацій,

2D/3D моделювання: елементи відеореклами, маски у соцмережах,

брендинг: логотип, зовнішня та внутрішня реклама, бренд-дизайн упакування, іміджевий ролик, відеореклама;

UI/UX дизайн.

  • віртуальна та доповнена реальність;
  • розробка мобільних ігор, додатків.

Портфолио