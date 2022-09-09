Доработка и отптимизация участка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка69 просмотров

Готовый участок в Децентраленде надо немного доработать и оптимизировать. Основная задача добавить побольше мелких объектов, которы заполнят интерьер здания и создадут атмосферу.

Есть готовые паки с моделями, которые покупали в прошлый раз + некоторые надо смоделить отдельно.

Подробно обсуждали в тг.

3 года назад
aleks887
Рожков 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$110
4 дня
Escrow
Работа выполнена быстро и качественно. Работали уже несколько раз.
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
#1
3D-графика

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