Необходим мод на игрового персонажа для игры Скайрим. Требуется создать персонажа, который будет похож на предоставленный образ, без сложных деталей. Скриншот образа будет выслан для ориентировки.
Создание 3d моделей упаковочных коробок
Здравствуйте!
Нужно нарисовать максимально реалистично несколько подарочных коробок и отрендерить по заданным параметрам.
Все детали тут:
https://www.figma.com/file/J4HwvY45kdOfIx0bZNSk1N/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-3%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC?node-id=0%3A1
От вас ожидаю примерные сроки и цену за все сразу в $.
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