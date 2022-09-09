Создание 3d моделей упаковочных коробок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок662 просмотра

Здравствуйте!

Нужно нарисовать максимально реалистично несколько подарочных коробок и отрендерить по заданным параметрам.

Все детали тут:

https://www.figma.com/file/J4HwvY45kdOfIx0bZNSk1N/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-3%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D0%BC?node-id=0%3A1

От вас ожидаю примерные сроки и цену за все сразу в $.

Node.js
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