Необходим мод на игрового персонажа для игры Скайрим. Требуется создать персонажа, который будет похож на предоставленный образ, без сложных деталей. Скриншот образа будет выслан для ориентировки.
Создать 3D модель мебели
Обязанности :
Владеть 3ds max желательно 2022
V-ray 5.
Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max.
Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры.
другие соответствия будут указаны в ТЗ. (без текстуры разрешается выполнять задание, но оплата за модель 50%)
Всю информацию и ТЗ мы вышлем вам в лс после отклика.
Там же объясняем по существующим вопросам.
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