Обязанности :

Владеть 3ds max желательно 2022

V-ray 5.

Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max.

Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры.

другие соответствия будут указаны в ТЗ. (без текстуры разрешается выполнять задание, но оплата за модель 50%)

Всю информацию и ТЗ мы вышлем вам в лс после отклика.

Там же объясняем по существующим вопросам.