Визуализация идеи благоустроустройства участка.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок395 просмотров

Ландшафтная компания "Латерит" ищет специалиста который по фотографии и видео объекта сможет прорисовать в 2D или 3D визуализацию идеи по созданию ландшафта.  Работа возможна дистанционно и на постоянной основе. Порисовка клумб, растений, изгороди, габионы, газоны и т. д. 

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