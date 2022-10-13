Макет для друку 3Д Букету квітів

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка329 просмотров

реба виготовити макет для друку 3Д Букету квітів.

Перша частина фото - референс треба створити свій.

Макет складається з 3-х деталей, які перетворюються в об'ємну фігуру, фото кожної деталі.

Етапи співпраці:

1. Вибір квіткової композиції - 3 варіанти.

2. Виготовлення макету для друку 3д прототипу - 3 штуки.

3. Друк прототипів.

4. Вибір кінцевого продукту.

5. Доведення кінцевого варіанту до готовності - внесення правок до 3-х разів.

Вимоги до кінцевого макету:

- Соковита картинка.

- Максимально фотореалістичні квіти.

- Макет у векторі.

- +1 мм у кольорі по контуру, щоб ніж не залишав білий контур.

P.s Буде друкуватись велика партія, готові вкладатись у якісний макет.

3 года назад
Neverov
Артём 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bakhmatskaya
Мария 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Дуже якісно було виконане замовлення в межах оговориного бюджету. Всі коригування робились легко та без проблем. Результат перевершив очікування.
Четкое техническое задание без отклонений в ходе работы, легкая коммуникация. Артем вежливый и легкий в общении заказчик. Буду рада сотрудничеству еще.

Заявки фрилансеров

Bakhmatskaya
Мария 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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