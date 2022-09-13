Bakhmatskaya

Мария Bakhmatskaya

 
30 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
UX/UI дизайнер, веб дизайнер

Всем привет, меня зовут Мария

Помогу разработать для вашего бизнеса:

- лендинг (одностраничный сайт)

-сайты, приложения

- баннеры

- наружную рекламу

- визитки

- флаера

- прайслисты, меню

Всегда открыта для новых и интересных предложений).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Neverov
Артём 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Макет для друку 3Д Букету квітів
Дуже якісно було виконане замовлення в межах оговориного бюджету. Всі коригування робились легко та без проблем. Результат перевершив очікування.
Четкое техническое задание без отклонений в ходе работы, легкая коммуникация. Артем вежливый и легкий в общении заказчик. Буду рада сотрудничеству еще.
Ответный отзыв
sla_421
45 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
год назад
Навес для велопарковки
Работа сделана хорошо, учтены все пожелания и капризы. В процессе работы всегда на связи. Рекомендую!!!
Александр вежливый и терпеливый заказчик. Рабочий процесс прошел легко и без проблем
Ответный отзыв