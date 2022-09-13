UX/UI дизайнер, веб дизайнер
Всем привет, меня зовут Мария
Помогу разработать для вашего бизнеса:
- лендинг (одностраничный сайт)
-сайты, приложения
- баннеры
- наружную рекламу
- визитки
- флаера
- прайслисты, меню
Всегда открыта для новых и интересных предложений).
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Task менеджер UX, дизайн приложения13 просмотров
- Task app. планировщик задач25 просмотров
- Флаера, визитки89 просмотров
- Велопарковка60 просмотров
- Редизайн сайта по продаже мебели116 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Дуже якісно було виконане замовлення в межах оговориного бюджету. Всі коригування робились легко та без проблем. Результат перевершив очікування.
Ответный отзыв
Четкое техническое задание без отклонений в ходе работы, легкая коммуникация. Артем вежливый и легкий в общении заказчик. Буду рада сотрудничеству еще.
$35
10 баллов
год назад
Работа сделана хорошо, учтены все пожелания и капризы. В процессе работы всегда на связи. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Александр вежливый и терпеливый заказчик. Рабочий процесс прошел легко и без проблем