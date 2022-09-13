Навес для велопарковки

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Завершен10 заявок405 просмотров

Необходимо создать визуализацию и простенький чертёж навеса для велопарковки. Есть несколько фото для концепции идеи. Выполненная работа будет использоваться для презентации заказчику.

3 года назад
sla_421
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Bakhmatskaya
Мария 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$35
2 дня
Escrow
Работа сделана хорошо, учтены все пожелания и капризы. В процессе работы всегда на связи. Рекомендую!!!
Александр вежливый и терпеливый заказчик. Рабочий процесс прошел легко и без проблем

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Чертежи и Схемы
Саненко
 
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3 года назад
Bakhmatskaya
Мария 
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