Необходимо построить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Требуется выполнить экспликацию помещений и создать 3D-модель здания. Все работы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены в формате PDF с высоким разрешением.