Необходимо разработать чертёж силоса согласно предоставленным размерам. Важно учесть все технические параметры и обеспечить точность в исполнении. Ожидается создание детализированного чертежа, готового к использованию в производственных процессах.
Навес для велопарковки
Необходимо создать визуализацию и простенький чертёж навеса для велопарковки. Есть несколько фото для концепции идеи. Выполненная работа будет использоваться для презентации заказчику.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется рассчитать сечения трубопроводов отопления и воздуховодов вентиляции. Необходимо составить чертежи, спецификации элементов и фасонных частей. В проекте указаны стартовые и оконечные диаметры трубопроводов и воздуховодов. Подробные схемы и спецификации оборудования предоставляются.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно швидко створити однолінійні схеми електрощитів на основі блокових та електричних принципових схем. Ваша задача - зібрати формальні-гостівські схеми для пакета документації. Зразок надається.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Требуется разработка чертежей деталей в различных форматах: PDF, DXF и 3D. Необходимо обеспечить точность и соответствие стандартам для дальнейшего использования.Чертежи и Схемы25 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется ПГС инженер-проектировщик для разработки чертежей лестниц различных конструкций (монокаскад, зигзаг и др.) и расчета их себестоимости. Идеальный кандидат должен быстро справляться с задачей и иметь опыт в проектировании металлокаркасных конструкций.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка чертежей в AutoCad, включая доработку генплана частного участка по стандартам ГОСТ, планы дорожных покрытий, разбивочный и дендроплан, план организации рельефа и земляных масс, а также расстановки МАФ. Инженерные системы нужно оформить согласно ГОСТ.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт3 года назад
- $18
Требуется разработать чертеж с трех сторон для проекта. Необходимо учитывать все детали и обеспечить точность схем. Ожидается качественное выполнение работы.Чертежи и Схемы1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $25
Необходимо построить архитектурно-строительные чертежи индивидуального жилого дома, включая планы этажей, фасад и разрез. Требуется выполнить экспликацию помещений и создать 3D-модель здания. Все работы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены в формате PDF с высоким разрешением.Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт3 года назад